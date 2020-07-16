В КНУ прокоментували розслідування розтрати коштів, отриманих за Кіотським протоколом

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 16 липня виклав свою версію обставин, які розслідує Національна поліція за фактом ймовірної розтрати коштів, отриманих на термомодернізацію корпусів.

Як заявляють у Центрі комунікації КНУ, через великі теплові втрати температура в зимках в опалюваних приміщеннях може іноді сягати не вище 8 градусів тепла, через що університет «шукає можливості здійсення термомодернізації». Через це, мовляв, заклад п’ять років тому конкурував за фінансування від сторін Кіотського протоколу згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату.

Відтак КНУ розробив два проєкти ремонту корпусів механіко-математичного факультету по проспекту Глушкова, 4-Е та 4-Д. Сума на ці роботи в 2018 році становила 172 326 гривень.

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«У зв’язку з реорганізацією Міністерства екології та природних ресурсів України, яке виступало розпорядником коштів уряду Королівства Іспанії, виділених за Кіотським протоколом, восени 2019 року виникла затримка у фінансуванні, що викликало призупинення робіт. У кінці 2019 року ремонтні роботи були знову призупинені у зв’язку з відсутністю фінансування з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України», – повідомляє університет.​

При цьому, згідно з заявою, питання ремонту щодо термомодернізації «постійно обговорюється» в тому числі з представниками Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів. В червні 2020 року, зокрема, керівництво університету вислухали головного архітектора щодо необхідності коригування проєкту.

Це коригування в КНУ пояснюють зокрема приведенням цін проєкту до рівня 2019 року та виявленою потребою в додаткових роботах. Про зміни також нібито повідомили іспанську сторону, яка фінансувала проєкт.

«Варто зазначити, що університет ніколи не зупиняв робіт з термомодернізації з власної ініціативи, а також не вносив змін до проєктної документації та кошторису, завжди дотримувався і дотримується всіх норм фінансової дисципліни й чинного законодавства, що підтверджено неодноразовими перевірками. Сьогодні безпідставним, необґрунтованим звинуваченням спаплюжена не лише репутація університету, а й імідж нашої держави й довіра до неї міжнародних партнерів», – вважають у КНУ.

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У вищому навчальному закладі нагадують, що кримінальне провадження ще не є доказом провини, та обіцяють не допустити «дестабілізації ситуації й дискредитації свого іміджу».

«Університет… вживатиме всіх заходів у межах правового поля для захисту своєї честі, гідності та ділової репутації», – підсумовує Центр комунікації КНУ.

14 липня Національна поліція відкрила провадження через розтрату 60 мільйонів гривень, які Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав від уряду Іспанії згідно з «Кіотським протоколом», повідомило Радіо Свобода джерело в правоохоронних органах.

Радіо Свобода надіслало запит до Національної поліції України з питанням, чи є в цьому провадженні підозрювані.