ZeДача. Зеленський почав мешкати на державній дачі в Конча-Заспі («СХЕМИ» | №266)

Ідеологія серіалу «Слуга народу», який став політтехнологічним підґрунтям приходу актора Володимира Зеленського у владу – задовольняла запит суспільства на рівність усіх громадян. В одній з найвідоміших сцен серіалу актор Зеленський різко засуджує політиків, які користуються державними привілеями за рахунок бюджету – кортежами, пільгами, державними дачами...

Про те, що це справді його позиція, а не режисерська вигадка, він заявляв і в самий розпал виборів, навіть більше – стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям під табори».

Чи можна було повірити, що ставши президентом Володимир Зеленський і сам почне мешкати на державній дачі? У тій самій «Конча-Заспі», де по сусідству – колишні президенти, спікери та прем'єри?

У тому ж будинку номер 29, який ще називають «дачею Ющенка» – бо третій президент України в ній мешкав за держкошт протягом десяти років, виїхавши лише після Революції гідності?

В якому ще й зроблять ремонт за бюджетні гроші напередодні заїзду Зеленського?