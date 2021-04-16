Зеленський прибув з робочим візитом до Франції

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська прибули з робочим візитом Франції, повідомив Офіс президента.

Зеленський має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном. До зустрічі у Парижі у режимі відеоконференції має доєднатися канцлерка Німеччини Меркель.

Президент України приїхав до Франції на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.