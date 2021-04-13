Стала відома дата зустрічі Зеленського і Макрона у Парижі

Зустріч президентів України та Франції в Парижі відбудеться 16 квітня, а темою обговорення буде ситуація на Донбасі і концентрація російських військ на кордоні з Україною.

«Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться у п’ятницю в Парижі. Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі і щодо нарощування російських військ на кордонах з Україною», – повідомила агенції «Інтерфакс-Україна» речниця президента Юлія Мендель.

Дату зустрічі раніше виданню Le Figaro підтвердили і в Єлисейському палаці, вказавши, що йтиметься про зростання напруженості на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною. За повідомленням, президенти України і Франції говоритимуть про це під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

Раніше канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали Росію провести переговори «нормандської четвірки», але Росія відмовилася.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.