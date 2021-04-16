Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові

Мер Львова Андрій Садовий попросив тимчасову повірену в справах США в Україні Крістіну Квін допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Він написав у фейсбуці, що «досвід Сполучених Штатів буде корисним для того, щоб дати нового розуміння щодо безпеки кожного з нас».

«Ми подякували американській адміністрації за підтримку, особливо зараз у період військового загострення на українсько-російському кордоні. Нам важливо відчувати цю реальну підтримку з боку наших партнерів і друзів», – заявив Садовий.

Посольство США за підсумками зустрічі повідомило, що Квін була рада зустрітися із Садовим (та його котом Левчиком) і посадити дерево на честь «нашого непохильного партнерства». У посольстві заявили, що Сполучені Штати залишаються другом міста та України.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.