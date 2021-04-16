Шмигаль: США є безумовним лідером із надання допомоги Україні

Сполучені Штати є безумовним лідером із надання Україні допомоги як у сфері оборони та безпеки, так і у здійсненні масштабних реформ. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Крістін Квін на Яворівському полігоні.

«Така широкомасштабна підтримка, реалізація програм допомоги Україні є надзвичайно важливою в усіх вимірах: політичному, військовому, соціально-економічному», – заявив Шмигаль.

Допомога США Україні спрямована на розбудову демократичної, процвітаючої держави, а також на розвиток української армії, здатної ефективно захищати державу. З огляду на це, Україна хотіла би перейняти більше досвіду американських військових, сказав Шмигаль.

«Розширення військового та військово-технічного співробітництва, міжнародні програми підготовки військових є також фактором стримування агресора. Принагідно, хочу відзначити нашу зацікавленість стосовно поширення на інші регіони, поза Яворівським центром, програми підготовки українських військових американськими професіоналами», – додав він.

З огляду на це, розвиток відносин зі США є одним із ключових пріоритетів української зовнішньої політики, наголосив Шмигаль.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.