США - Росія: як далеко зайде протистояння?

Роcія продовжує стягувати свої сили до кордону з Україною та в окупований Крим. ЗСУ готуються до можливого вторгнення російських військ. Захід занепокоєний через можливий початок великої війни. НАТО, США, країни ЄС висловлюють підтримку Україні та закликають Росію до деескалації.

Президент США Джо Байден зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і запропонував зустрітися в нейтральній країні. На думку експертів, це мало б дещо знизити градус напруги. Водночас США запровадили проти Росії нові санкції за кібершпигунство і втручання в президентські вибори.

Як далі може розвиватися ситуація, чи наважиться Кремль на повномасштабне вторгнення в Україну і як далеко готові піти СШ, аби зупинити Росію, аналізуємо разом з експертами у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», головний редактор часопису «Чорноморська безпека»;

Ігор Левченко, експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння;

Кирило Мартинов, редактор відділу політики видання «Новая газета» (Москва);

Олена Леннон, професор політології університету Нью-Гейвен;

Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна».