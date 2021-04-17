Путін розуміє тільки силу – Турчинов | Суботнє інтерв’ю

Росія проти України у 2014-му і зараз: що змінилося за сім років війни? Чому і тоді, і зараз Путін не перемагає? Як йому протистоїть Зеленський – чи впорався б він із ситуацією як президент на початку російської агресії? Чому в 2014-му Харків відстояли, а Донецьк і Луганськ поки що ні? Як диверсантові Гіркіну вдалося вийти зі Слов’янська? Чому президент Зеленський «зробив» із Медведчуком те, чого президент Порошенко не «робив»? Ахметов і Коломойський під час «русской весны» – як реагували олігархи? Свої відповіді на ці та інші запитання дав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода екс-в.о. президента України, секретар Ради нацбезпеки і оборони у 2014-2019 роках Олександр Турчинов.