Турчинов відповів на слова Зеленського про «ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов прокоментував заяву Володимира Зеленського про «ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили», а також недавні слова президента, що українській армії не слід було звільняти Шуми. Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Безумовно. По тому, що робиться зараз, коли він вважає, що навіть не треба було звільняти населені пункти Донбасу – така позиція в 2014 році взагалі не витримувала б критики. І тоді була складніша на порядок ситуація, ніж зараз. Уявіть собі, коли треба протистояти ядерній країні, яка вже ухвалила рішення щодо вторгнення в Україну», – наголосив Турчинов.

Він додав, що на той час Україна не мала навіть 10 відсотків тієї армії, яку колишня адміністрація передала Зеленському.

«І коли я чую піар пана Зеленського, що він вмер би, але звільнив би Крим. Я хочу сказати, що у нього і зараз є можливість вмерти і звільнити Крим, і звільнити Донбас. Бо окупація не завершилася у 2014 році, окупація продовжується. І не треба героїзм у своїх мріях проявляти заднім числом. А треба героїзм проявляти зараз. І зараз для цього є всі підстави. Ти хочеш звільнити Крим – починай його звільняти. Там не більше російських військ, ніж було у 2014 році», – зазначив Турчинов.

На початку року в інтерв’ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO, Зеленський заявив, що, якби він був президентом у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він би не допустив появи на півострові «зелених чоловічків», якими пізніше виявилися російські військові. «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», – сказав Зеленський.

Нещодавно Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми Донецької області в серпні 2018 року. «Для когось це значило, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому», – заявив він у коментарі журналу Time.

Крим було окуповано Росією у лютому 2014 року. Збройний конфлікт на Донбасі також триває від 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.