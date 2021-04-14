Кровавые бои за этот город, закончившиеся расстрелом украинских военных при выходе из окружения, унесли в 2014-м жизни 366 человек. Почти полтысячи были ранены и три сотни попали в плен. Часть солдат до сих пор остаются со статусом «пропавшие без вести».

Как сегодня живет Иловайск, город в далеком тылу захваченной российскими гибридными силами территории? Радио Донбасс.Реалии прогулялось по городу недавно.

Этот небольшой городок сегодня напоминает фантастическую сказку «Унесенные призраками», когда днем все пустовало, а ночью начиналась жизнь. Так и здесь: пустынный вокзал оживает ночью, когда десятки товарных составов, как правило, с углем, уходят на границу с Россией.

Из России же очевидно приходят нефтепродукты: Радио Донбасс.Реалии обнаружило много цистерн с российской припиской на станции.

Вагоны принадлежат, например, ЗАО «Сбербанк лизинг» и «Сибур-Транс», а рельсы под ними и состояние колес говорят о том, то подвижной состав «на ходу».

Городок Иловайск был основан чуть более 150 лет назад и лежит в 40 километрах к юго-востоку от Донецка. Он возник на месте небольшого ж/д разъезда, появившегося в степях во время возведения Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Город районного подчинения назван в честь крупного промышленника Ивана Иловайского, который владел здесь шахтами и рудниками.

Еще будучи подконтролен Украины, этот населенный пункт был одним из депрессивных городов Донбасса. Тем не менее, ранее тут проживало около 17 тысяч горожан, сегодня – вдвое меньше (около 8,5 тысяч).

Достопримечательности Иловайска можно сосчитать на пальцах. Ничем особо непримечательный серый городок всегда славился, в основном, своей крупной железнодорожной развязкой и вокзалом.

В городе есть мемориал на братской могиле времен Второй мировой и, конечно, памятник Ленину.

Основное градообразующее предприятие – ОАО «Иловайск рудоуправление» с тремя карьерами – раньше разрабатывало флюсовый известняк для металлургических заводов и добывало строительный щебень. Сейчас оно не функционирует. Вот, собственно, и все.

К сожалению, из-за трагических событий семилетней давности этот город навсегда останется в памяти многих а негативном окрасе. В августе 2014 года, по договоренностям между российским и украинским командованием, украинские солдаты выходили из окружения по «зеленому коридору» и были внезапно накрыты огнем.

В итоге этот населенный пункт отошел под контроль вооруженного формирования «ДНР» и признан оккупационными властями городом-героем.

Стоимость проезда туда из Донецка – 53 руб (около 21 грн). Общественного транспорта в городе как такого нет. Люди передвигаются по городу на междугородних автобусах, велосипедах или пешком. А еще тут очень много наемников в форме, такое ощущение, что здесь служит каждый второй.

Главный проспект в Иловайске – это улица Шевченко, а центральной площадью все же считается привокзальная, которая официально называется Иона Казаринова. Она сейчас в заброшенном состоянии. Единственное, что новое (если можно здесь применить это слово) появилось в городе за годы оккупации, – это продуктовые маркеты «республиканской сети» – «Молоко» и «Первый республиканский» – бывший «АТБ». Кстати, сам вокзал запрещено фотографировать: таковы правила местных.

На графике расписания видно, что электрички тут курсируют также в Ясиноватую, Торез и Дебальцево. И хотя большая часть железнодорожной развязки также пустует, все же здесь можно разглядеть выгоны и другую технику подвижных составов, в частности машину измерения контактной сети. В депо (непонятно почему) до сих пор стоят сгоревшие и поржавевшие дизель-поезда.

Иловайск полностью «пропитан» «совком» – это ощущение создает здешняя архитектура в сумме с общим упадком, памятниками и объявлениями. Здесь даже не нашлось обычного рынка или хоть микро-базарчика.

И хотя уровень жизни во всех оккупированных городах невысок, все же эта часть Донбасса неоднородна – здесь тоже есть более развитые и более депрессивные населенные пункты. Мы оценили и нашли место Иловайску: по инфраструктуре и развитию он уступает Дебальцево – и немного похож на Зугрэс, город-спутник местной электростанции. Главную роль в жизни Иловайска играет железная дорога и, как здесь выражаются, «армия», то есть вооруженные формирования, где есть более стабильный заработок.

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