«Віртуальний номер» для жителів окупованих територій буде доступний влітку – Мінреінтеграції

Послуга телефонного «віртуального номера» для громадян України з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму стане доступною до липня поточного року, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

«Доступне та зручне отримання послуг та сервісів нашими громадяни з ТОТ є одним з пріоритетів для нас в частині цифровізації. Саме це, зокрема, й передбачає послуга «віртуальний номер», яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року. Однією з її головних переваг є спрощення доступу до державних сервісів, що надаються за допомогою номера телефона, насамперед у сфері адміністративних, медичних та банківських послуг», – йдеться в повідомленні міністерства.

Читайте також: Остання ниточка зв’язку: як зателефонувати на окуповані території Донбасу?

«Віртуальний номер» – це послуга мобільних операторів, за допомогою якої можна користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-картки завдяки мобільному інтернету або Wi-Fi з допомогою відповідної програми. Така послуга дасть змогу жителям окупованих територій здійснювати і приймати дзвінки, відправляти та отримувати смс-повідомлення.