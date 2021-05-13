Кремль заперечує плани поглинання ОРДЛО

Росія не збирається поглинати території, контрольовані проросійськими угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на сході України. Про це 13 травня заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Так він прокоментував публікацію Bloomberg, в якій ідеться про ставлення ЄС до останніх подій на Донбасі.

Російська влада неодноразово стверджувала, що її плани не передбачають приєднання Донбасу або війну з Україною. Але в квітні, під час накопичення російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Криму, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Москва може передумати: «Усе залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо встати на захист».

У публікації Bloomberg ішлося, що в Євросоюзі підготували документ, який має бути представлений на саміті ЄС наприкінці травня. У ньому наголошується, що організація виборів на контрольованих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» територіях, а також видача російських паспортів місцевим жителям «спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України до складу Росії».