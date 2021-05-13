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13 травня 2021, Київ 08:11
Новини | Події

Бойовики вісім разів порушили режим тиші на Донбасі 12 травня – ООС

Українські військові на Донбасі, 20 лютого 2018 року

Контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим тиші на Донбасі 12 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Григорівка. Бойовики «ЛНР» заявляють про два обстріли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

На що Росія перетворила Донецьк сьогодні?
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На що Росія перетворила Донецьк сьогодні?

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