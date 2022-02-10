Кулеба закликав ОБСЄ підготувати доповідь щодо паспортизації жителів ОРДЛО з боку РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Організації з безпеки і співпраці в Європі із запитом підготувати доповідь про видачу російських паспортів громадянам України, які проживають у непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей.

Кулеба сказав про це на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау 10 лютого в Києві.

«Це велика, системна проблема, ми повинні звернути на неї увагу не лише в контексті ситуації в Україні, а й для того, щоб дуже чітко зафіксувати цей випадок: які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку паспортизації, щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російський досвід, тричі подумав», – сказав Кулеба.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, кількість російських паспортів, виданих на окупованих територіях, сягнула 630 тисяч.