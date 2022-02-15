ВР ухвалила проєкт постанови із закликом до РФ звільнити окуповані території та відвести війська від кордону

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН, Європейського парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації Чорноморського економічного співробітництва, урядів та парламентів іноземних держав через ескалацію з боку Росії ситуації щодо безпеки навколо України. Ухвалення відповідного проєкту постанови в цілому підтримали 326 народних депутатів.

У документі Верховна Рада закликає Росію відвести військові сили та озброєння від кордону з Україною та вивести їх із тимчасово окупованих територій, припинити військові навчання у морських акваторіях України та зняти перепони для міжнародної морської торгівлі.

Крім того, згідно з проєктом, парламент просить міжнародні організації, а також уряди та парламенти іноземних держав посилити санкційний тиск на Росію як важливий елемент комплексних зусиль щодо стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки.

Верховна Рада пропонує продовжувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідності мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм та принципів міжнародного права з використанням наявних переговорних форматів.

Парламент також радить міжнародним організаціям та своїм колегам із іноземних парламентів посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної допомоги.

Авторами проєкту постанови є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікер Олена Кондратюк.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення заперечує.

15 лютого Росія заявила про повернення в місця дислокації частини військ біля кордонів України.