Резніков про загрозу від Росії: у зведеннях на ранок 16 лютого – «нічого неочікуваного»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в отриманих ним вранці зведеннях із цифрами й фактами щодо загрози з боку Росії, немає «нічого неочікуваного». Про це йдеться в заяві міністра, оприлюдненій пресслужбою Міноборони 16 лютого, коли в Україні відзначають День єднання.

«Я неодноразово казав, що наша розвідка все бачить. Що ми на постійному зв’язку з партнерами. Що наші дані збігаються. І що Україна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергові зведення з цифрами й фактами. Вони повністю відповідають нашим прогнозам і не містять нічого неочікуваного», – заявив міністр.

Він наголосив, що українська армія повністю готова виконувати свої завдання.

«Хочу, щоб усі розуміли – командування нашої армії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками. А безпосередньо на фронті. Які чудово знають, хто наш ворог і як його зупиняти. Кожен з них дивися в очі смерті, втрачав бойових побратимів. Тому це не тільки кваліфіковані, але й дуже відповідальні командири», – заявив Резніков.

При цьому міністр наголосив, що Україна виступає за мир.

«Ми прагнемо вирішити усі проблеми, повернути наших людей і території політико-дипломатичним шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій. Ні на сході, ні щодо Криму, ні на інших напрямах. Жодних провокацій з боку України не буде. На спроби провокувати нас — буде жорстка відсіч», – додав він.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Росія заперечує плани вторгнення. 14 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков. А Міноборони Росії 15 лютого заявило про повернення в місця дислокації частини своїх військ біля кордонів України. При цьому там додали, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Натомість у Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви наголосили на необхідності деескалації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Київ має побачити відведення військ, тоді повірить у деескалацію.

Президент США Джо Байден від час звернення ввечері 15 лютого заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні.