Офіційний Мінськ заявив, що після завершення військових навчань всі російські війська покинуть Білорусь

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що російські війська будуть повністю виведені з території Білорусі після завершення цього тижня спільних військових навчань, які викликали побоювання, що Москва може планувати вторгнення до України.

«Жоден [російський] військовослужбовець, жодна військова техніка не залишиться. Про це заявляло Міноборони, про це говорив Лукашенко, про це говорили білоруські делегації під час різних заходів, що проводяться під егідою ОБСЄ», – заявив Макей на пресконференції в Мінську 16 лютого.

Оскільки Білорусь межує як зі східним флангом НАТО, так і з Україною, навчання з участю близько 30 тисяч російських військовослужбовців викликали стурбованість на Заході щодо справжніх намірів Кремля на лі даних від розвідки США про зосередження в різних районах біля українського кордону близько 130 тисяч військових і техніки.

Олександр Лукашенко заявив 14 лютого, що найближчими днями проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб вирішити, «коли, на яких умовах і за яким графіком» російські війська почнуть залишати Білорусь після завершення навчань 20 лютого.

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило раніше Міноборони Росії. Проведення навчань було схвалено президентом Росії Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком ще у грудні.

Масштабне перекидання в Білорусь російських військ та техніки під приводом навчань викликало занепокоєння країн Заходу та України.

Днями міністри оборони України та Білорусі Олексій Резніков та Віктор Хренін домовилися, що аташе з питань оборони обох країн матимуть змогу перевірити військові навчання, які проводяться країнами – «Союзна рішучість – 2022» та «Заметіль – 2022» (в Україні).