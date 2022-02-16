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Офіційний Мінськ заявив, що після завершення військових навчань всі російські війська покинуть Білорусь

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що російські війська будуть повністю виведені з території Білорусі після завершення цього тижня спільних військових навчань, які викликали побоювання, що Москва може планувати вторгнення до України.

«Жоден [російський] військовослужбовець, жодна військова техніка не залишиться. Про це заявляло Міноборони, про це говорив Лукашенко, про це говорили білоруські делегації під час різних заходів, що проводяться під егідою ОБСЄ», – заявив Макей на пресконференції в Мінську 16 лютого.

Оскільки Білорусь межує як зі східним флангом НАТО, так і з Україною, навчання з участю близько 30 тисяч російських військовослужбовців викликали стурбованість на Заході щодо справжніх намірів Кремля на лі даних від розвідки США про зосередження в різних районах біля українського кордону близько 130 тисяч військових і техніки.

Олександр Лукашенко заявив 14 лютого, що найближчими днями проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб вирішити, «коли, на яких умовах і за яким графіком» російські війська почнуть залишати Білорусь після завершення навчань 20 лютого.

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило раніше Міноборони Росії. Проведення навчань було схвалено президентом Росії Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком ще у грудні.

Масштабне перекидання в Білорусь російських військ та техніки під приводом навчань викликало занепокоєння країн Заходу та України.

Днями міністри оборони України та Білорусі Олексій Резніков та Віктор Хренін домовилися, що аташе з питань оборони обох країн матимуть змогу перевірити військові навчання, які проводяться країнами – «Союзна рішучість – 2022» та «Заметіль – 2022» (в Україні).

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