Резніков домовився з Мінськом, що аташе обох країн відвідають навчання військових в Білорусі та Україні

У Міністерстві оборони України повідомили, що очільник відомства Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, в перебігу якої сторони домовились, що аташе обох країн відвідають навчання військових в Білорусі та Україні відповідно.

«Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань «Заметіль – 2022», підкресливши їх оборонний характер. З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань «Заметіль – 2022», а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білоруско-російських навчань «Союзна рішучість – 2022». Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфери в дусі добросусідства», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що бесіда відбулася «заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та гарантування безпеки у регіоні».

«Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці», – прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

У Міноборони Білорусі заявили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.

«Під час телефонної розмови сторони обговорили питання поточного стану співпраці у військовій сфері, наявні «болючі точки», а також конкретні кроки щодо зміцнення атмосфери довіри та безпеки у регіоні. Під час розмови міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хренін зазначив, що народ України був і буде для Білорусі братнім народом. Білорусь не є ініціатором напруженості у відносинах Білорусі та України», – йдеться в повідомленні білоруського Міноборони.

У білоруському відомстві заявили, наприкінці телефонної розмови Хренін сказав, що Олександр Лукашенко неодноразово заявляв: «Важливе завдання – не втратити братський народ України. Все можна виправити – економіка, товарообіг, дипломатичні відносини. Духовний зв’язок наших народів не повинен дати тріщини. І ми не можемо допустити розриву братніх зв’язків між народами».

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацюють завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило Міноборони Росії. Проведення навчань було схвалено президентом Росії Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком ще у грудні.

Масштабне перекидання в країну російських військ та техніки під приводом навчань викликало занепокоєння країн Заходу та України.

У свою чергу, протягом лютого Україна проводить командно-штабні навчання «Заметіль-2022» щодо управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій.

Російські війська нині концентруються неподалік білорусько-українського кордону. Захід побоюється, що Росія нарощує угруповання на цих територіях для подальшого вторгнення до України. Біля кордонів із Україною сконцентровано, за даними західних і українських спецслужб, понад 100 тисяч російських військових. При цьому відстань від білоруського кордону до Києва менша, ніж від російського.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує санкціями. Росія заявляє, що не планує вторгнення в Україну, і звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.