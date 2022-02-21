Білий дім анонсував перші після заяви Путіна санкції США проти «ЛНР» і «ДНР»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише указ, який забороняє громадянам США торгівлю чи інвестиції в райони, підконтрольні незаконним збройним угрупованням «ДНР» і «ЛНР», повідомляє речниця Білого дому Джен Псакі.

Таким чином вона прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна щодо «визнання» ОРДЛО. За словами Псакі, Білий дім «очікував на подібне рішення» і готовий відповідно зреагувати.

«Президент Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування громадянами США у, з та в межах так званих угруповань «ДНР» та «ЛНР». Цей указ дозволить запровадити санкції проти будь-якої особи, що має намір діяти в цих регіонах України», – заявила вона.

За словами Псакі, незабаром Державний департамент та Міністерство фінансів США матимуть «додаткові деталі».

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«Ми також незабаром анонсуємо додаткові заходи, пов’язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією своїх міжнародних зобов’язань», – сказала речниця.

Пресслужба Білого дому, уточнює, що ці санкції є додатковими до тих, до яких вдасться Вашингтон у разі вторгнення Росії до України.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.