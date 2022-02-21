«Це декларація війни вільному світу»: перші реакції на заяву Путіна про визнання «ЛНР» та «ДНР»

Рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність територій, які контролюють проросійські угруповання «ДНР» та «ЛНР», викликало серед експертів та журналістів зі всього світу тривогу і побоювання того, що Кремль може почати повномасштабну війну не тільки в Донбасі, але й спробувати захопити всю Україну. Радіо Свобода зібрало перші реакції на виступ Путіна, який тривав понад годину і був перевантажений суб’єктивними оцінками та історичними метафорами про відносини України та Росії.
Радник Гельсінської Комісії США Пол Массаро називає виступ російського лідера декларацією війни «вільному світу».
Директор російських програм аналітичного центру CNA у США Майкл Кофман вважає, що росіянам не потрібно розміщувати майже двісті тисяч своїх солдат на кордонах із Україною задля того, щоб визнати «ДНР» та «ЛНР».
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«Це перший крок у російській широкомасштабній військовій операції для зміни режиму (влади у Києві – ред.)», – вважає він.
Головна редактора інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва впевнена, що Путін хоче знищити всю Україну.
«Путін не заспокоїться, поки не знищить нас та Україну. Вбачає в цьому свою історичну місію. Божевільний фюрер», – написала вона у своєму фейсбуці.
Такої ж думки притримується і українська журналістка Крістіна Бердинських, яка підкреслює, що Путін не може пробачити Києву рух у бік НАТО та ЄС.
Вийти протестувати росіян закликав колишній міністр оборони та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський, який вважає, що війна проти України буде війною і проти пересічних громадян Росії.
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«Люди в Росії повинні розуміти, що відновлення імперії означає повна диктатура, включаючи внутрішній терор», – пояснив він у своєму твітері.
Оглядач американської газети Washington Post Пол Сонн провів паралелі з анексією Криму, вбачаючи чіткий план у діях російської влади, яка діє за складеним наперед графіком.
Головна редактора українського англомовного видання The Kyiv Independent Ольга Руденко назвала російського лідера «найбільшим в світі злочинцем, який годину розповідав, чому Україна не повинна існувати».
Світ повинен відповісти, прямо зараз – таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол, нагадуючи про апетити Адольфа Гітлера і створення ООН для того, щоб запобігти анексіям.
Валерій Пекар, громадський діяч та викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, називає головною складовою подальшого розвитку подій можливості українських Збройних сил дати відсіч потенційній атаці.
Колишня народна депутатка Леся Оробець розмірковує над тим, що російський президент мав декілька варіантів закінчення сьогоднішньої промови, один з яких – оголошення війни.
- 15 лютого Державна дума Росії на засіданні ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. За рішення щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» проголосував 351 депутат Держдуми.
- 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ усі її члени висловилися за «визнання незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР».
- Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив про визнання «незалежності» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Про це він сказав під час відеозвернення 21 лютого. «Вважаю за необхідне ухвалити рішення, що давно назріло: негайно визнати незалежність і суверенітет «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу й взаємну допомогу з обома республіками», – заявив він.
- МЗС України наполягає, що таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків. Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей – про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ на запит Радіо Свобода.
- Своєю чергою, в Європейському союзі заявили, що запровадять санкції через рішення президента Росії Володимира Путіна «визнати» незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР».
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