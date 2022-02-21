«Це декларація війни вільному світу»: перші реакції на заяву Путіна про визнання «ЛНР» та «ДНР»

Рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність територій, які контролюють проросійські угруповання «ДНР» та «ЛНР», викликало серед експертів та журналістів зі всього світу тривогу і побоювання того, що Кремль може почати повномасштабну війну не тільки в Донбасі, але й спробувати захопити всю Україну. Радіо Свобода зібрало перші реакції на виступ Путіна, який тривав понад годину і був перевантажений суб’єктивними оцінками та історичними метафорами про відносини України та Росії.

Радник Гельсінської Комісії США Пол Массаро називає виступ російського лідера декларацією війни «вільному світу».

Директор російських програм аналітичного центру CNA у США Майкл Кофман вважає, що росіянам не потрібно розміщувати майже двісті тисяч своїх солдат на кордонах із Україною задля того, щоб визнати «ДНР» та «ЛНР».

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«Це перший крок у російській широкомасштабній військовій операції для зміни режиму (влади у Києві – ред.)», – вважає він.

Головна редактора інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва впевнена, що Путін хоче знищити всю Україну.

«Путін не заспокоїться, поки не знищить нас та Україну. Вбачає в цьому свою історичну місію. Божевільний фюрер», – написала вона у своєму фейсбуці.

Такої ж думки притримується і українська журналістка Крістіна Бердинських, яка підкреслює, що Путін не може пробачити Києву рух у бік НАТО та ЄС.

Вийти протестувати росіян закликав колишній міністр оборони та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський, який вважає, що війна проти України буде війною і проти пересічних громадян Росії.

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«Люди в Росії повинні розуміти, що відновлення імперії означає повна диктатура, включаючи внутрішній терор», – пояснив він у своєму твітері.

Оглядач американської газети Washington Post Пол Сонн провів паралелі з анексією Криму, вбачаючи чіткий план у діях російської влади, яка діє за складеним наперед графіком.

Головна редактора українського англомовного видання The Kyiv Independent Ольга Руденко назвала російського лідера «найбільшим в світі злочинцем, який годину розповідав, чому Україна не повинна існувати».

Світ повинен відповісти, прямо зараз – таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол, нагадуючи про апетити Адольфа Гітлера і створення ООН для того, щоб запобігти анексіям.

Валерій Пекар, громадський діяч та викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, називає головною складовою подальшого розвитку подій можливості українських Збройних сил дати відсіч потенційній атаці.

Колишня народна депутатка Леся Оробець розмірковує над тим, що російський президент мав декілька варіантів закінчення сьогоднішньої промови, один з яких – оголошення війни.