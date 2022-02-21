Засідання РНБО триває, Зеленський згодом виступить зі зверненням – Данілов

Засідання Ради національної безпеки і оборони триває, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов увечері 21 лютого.

«Засідання не є закритим, воно триває, президент за необхідності найближчим часом знову збере членів РНБО», – заявив він.

За словами секретаря, під час засідання заслухали доповідь генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, також виступили члени Ради нацбезпеки.

«Всі члени РНБО перебувають на своїх робочих місцях. Сектор переведений в режим 24/7», – додав він.

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Данілов не дав конкретних відповідей на питання журналістів, зазначивши, що президент Зеленський незабаром виступить зі зверненням.

Він, зокрема, не уточнив, чи сприймає Київ заяву Путіна щодо «визнання» незаконних збройних угруповань як відмову від Мінських домовленостей.

«Наразі я вам більше сказати не можу. Зараз відбувається відпрацювання великої кількості документів відповідно до законодавства», – повідомив Данілов.

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Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з цим.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.