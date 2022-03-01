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Війська РФ обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

«Це акт порушення міжнародного гуманітарного права», каже Юлія Лапутіна

Російські військові обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області, повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Це акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покараний. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній воєнній обстановці продовжують виконувати свої обов’язки», – сказала міністр.

Який масштаб руйнувань і чи є постраждалі Лапутіна не уточнила.

Це вже не перший цивільний об’єкт, який потрапив під обстріл російських військ з часу вторгнення РФ в Україну. Але жодного такого акту агресії Москва не визнала.

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