Резніков анонсував «дуже хороші новини» після розмови з міністром оборони США

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував «дуже хороші новини» після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Обговорив із нашим чудовим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч у рамках формату «Рамштайн»: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Також у міністра оборони США є дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше», – написав Резніков у твітері 18 липня.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі заявив, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

За словами головнокомандувача ЗСУ, напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони з генералом Міллі «синхронізували запити української сторони».

Минулого тижня у Пентагоні повідомили, що чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.

26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.