Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаєву – голова ОВА

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаєву, обстрілюють населені пункти вздовж лінії розмежування в області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, наразі відомом про вже п’ятьох поранених внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва вчора ввечері.

«Поки що відомо про п’ятьох поранених, серед них підліток. Також унаслідок попадання боєприпасів та їх уламків на території міста сталися пожежі на відкритих територіях», – зазначив Кім.

Він повідомив, що сьогодні вранці близько 04:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучення у складське приміщення. Детальну інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

23 липня ввечері армія РФ завдала ракетного обстрілу по житлових кварталах у Корабельному районі Миколаєва. Під завалами у спальному районі опинилися люди. Серед них повідомлялося і про одного підлітка.