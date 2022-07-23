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Відомо про ще одного пораненого через російський удар по Миколаєву – мер

Обстріл пошкодив багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі (фото ілстраційне)

Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву поранені двоє людей, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

Він вказав на те, що російські війська обстріляли Корабельний район міста близько 18 години.

«Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток», – написав Сєнкевич у своєму Телеграмі.

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Він додав, що наразі місцева влада збирає інформацію про постраждалих.

Раніше голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що через обстріл міста постраждала 16-річна дитина.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

ГРАД, БРЕМ-Д, БМД, КОРД – бронетехніка та зброя, відбиті в боях на Миколаївщині
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ГРАД, БРЕМ-Д, БМД, КОРД – бронетехніка та зброя, відбиті в боях на Миколаївщині

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