ГРАД, БРЕМ-Д, БМД, КОРД – бронетехніка та зброя, відбиті в боях на Миколаївщині

ЗСУ освоюють трофейне озброєння. Журналісту Крим.Реалії показали зброю і автопарк бронетехніки, яку відбили у російських військових в боях на Миколаївщині. Особливо цінні екземпляри – БМ-21 «Град» система залпового вогню. Такої модифікації «Градів» на озброєнні ЗСУ не має. Єдина машина на всі збройні сили України – російська БРЕМ-Д - це бойова ремонтно-евакуаційна машина десанту. Серед цінних екземплярів також МТ-ЛБ, у народі мотолига – вона тепер як донор для ремонту іншої техніки. У 25-ту бригаду ЗСУ відправили відновлену трофейну БМД-2, вона повністю з дюралюмінію, на озброєнні має 30-міліметрову гармату та протитанковий комплекс. Також українській армії дісталися зразки російської стрілецької зброї: трофейний «Корд», зенітний кулемет 12,5 калібру.

По дорожнім листам, які знайшли в машинах, відстежили, що майже вся техніка і озброєння прийшли з Криму через Керченський.