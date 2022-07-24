ЗСУ завдали ударів по трьох опорних пунктах військ РФ – Повітряні сили

Українська авіація завдала ударів по трьох опорних пунктах російських військ, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Ударна авіація сьогодні завдала ракетно-бомбових ударів по трьох опорних пунктах, знищено скупчення техніки та живу силу противника», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Юрій Ігнат додав, що ППО 24 липня спрацювала на «відмінно», оскільки всі чотири російські ракети «Калібр», які летіли з акваторії Чорного моря у бік Хмельницької області, були збиті.

24 липня над територією Хмельницької області сили ППО збили три російські ракети, ще одну ракету збили сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».