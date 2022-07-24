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ЗСУ завдали ударів по трьох опорних пунктах військ РФ – Повітряні сили

За даними Юрія Ігната, внаслідок цих ударів знищено скупчення техніки та живу силу противника

Українська авіація завдала ударів по трьох опорних пунктах російських військ, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ударна авіація сьогодні завдала ракетно-бомбових ударів по трьох опорних пунктах, знищено скупчення техніки та живу силу противника», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат додав, що ППО 24 липня спрацювала на «відмінно», оскільки всі чотири російські ракети «Калібр», які летіли з акваторії Чорного моря у бік Хмельницької області, були збиті.

24 липня над територією Хмельницької області сили ППО збили три російські ракети, ще одну ракету збили сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».

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