Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Над Хмельниччиною збили три російські ракети – ОВА

Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району, також ракета впала у лісі поблизу одного з сіл Хмельницького району. Фото ілюстративне

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що над територією області сили ППО збили три російські ракети, жертв немає.

«Над територією Хмельницької області вранці близько 9 години сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано. Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району», – написав він у телеграмі.

Жертв немає.

Раніше на Хмельниччині повідомлялось про звуки вибухів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG