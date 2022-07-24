Над Хмельниччиною збили три російські ракети – ОВА

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що над територією області сили ППО збили три російські ракети, жертв немає.

«Над територією Хмельницької області вранці близько 9 години сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано. Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району», – написав він у телеграмі.



Жертв немає.

Раніше на Хмельниччині повідомлялось про звуки вибухів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.