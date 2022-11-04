ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасам поблизу Снігурівки – ОК «Південь»

Українські військові знищили два російські склади з боєприпасам поблизу Снігурівки на Миколаївщині, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».



«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території. Знищено 32 рашисти, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. В Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами», – йдеться у повідомленні командування за підсумками доби 3 листопада.



Крім того, як інформують в ОК «Південь», українська авіація завдала чотири удари по російських системах протиповітряної оборони та скупченню техніки, зокрема у критому ангарі.

Читайте також: «Наші показують шикарні результати»: Кім розповів про ситуацію на південному напрямку фронту

Напередодні повідомлялося про знищення чотирьох російських складів боєприпасів на півдні України.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 2 листопада повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.