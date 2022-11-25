Війська РФ знову обстріляли передмістя Запоріжжя – Старух

Російські війська вкотре обстріляли передмістя Запоріжжя, повідомив вранці 25 листопада голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом», – написав Старух у телеграмі.

Раніше він повідомляв про російський удар по передмісті Запоріжжя ввечері 24 листопада, внаслідок чого пошкоджена будівля лікарні.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів. Ввечері 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого був пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.