В ОПУ відреагували на наміри РФ скасувати кару за злочини в Україні, скоєні заради «захисту інтересів Росії»

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в разі зняття Москвою відповідальності за злочини «в інтересах Росії» на окупованих територіях України, таке рішення вважатиметься «легалізацією мародерств, зґвалтувань і вбивств».

«Зняття Держдумою РФ відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені «в інтересах Росії», – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал», – написав Подоляк у твітері.

13 грудня депутати Держдуми схвалили в першому читанні законопроєкт, що скасовує кримінальну відповідальність за дії російської армії на тимчасово окупованих територіях України в разі, якщо вони були вчинені з метою «захисту інтересів» Росії. Зокрема, йдеться про дії, здійснені на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до 30 вересня 2022 року.

Офіс генпрокурора України, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та правозахисні організації ведуть облік та розслідування воєнних злочинів у ході війни Росії в Україні. Серед них – тортури та вбивства мирних жителів, сексуальне насильство, пограбування, жорстоке поводження з військовополоненими та викрадення людей, руйнування цивільної інфраструктури.

Анексія українських територій, проголошена Росією, не визнана Україною та переважною більшістю країн світу. Частина територій, про анексію яких оголосила Росія, перебувають під контролем України.