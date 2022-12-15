Росія: Держдума пропонує не карати за кримінальні злочини в Україні

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України в тому випадку, якщо вони були скоєні заради «захисту інтересів Росії».

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що закон стосуватиметься дій на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР», а також у Херсонській і Запорізькій областях до 30 вересня 2022 року – тобто на територіях, про анексію яких 30 вересня оголосила Росія. Які саме кримінальні злочини повинні трактуватися як скоєні на користь Росії, у документах не зазначено.

Автори законопроєкту – член Ради федерації Андрій Клішас і депутат Павло Крашенинников.

На ухвалення законопроєкту у першому читанні звернуло увагу юридичне видання «Адвокатська вулиця». Один із його експертів, юрист Михайло Беньяш вважає, що подібна норма дозволяє суддям звільнити від відповідальності будь-якого злочинця і відкриває величезні можливості для корупційних схем. «Країна по суті заявляє: «Здійснюйте будь-які злочини на захист моїх інтересів, я вам все пробачу». Це просто дикість», – сказав Беньяш.

Виконавча директорка правозахисного центру «Меморіал» Анастасія Гаріна наголосила, що у законопроєкті не уточнюється, які злочини можуть бути виправдані державною користю.

Крім того, як повідомляє російське видання «Комерсант», згідно із законопроєктом на окупованих територіях не передбачається дії судів присяжних як мінімум до 2027 року. Також Росія відмовляється від відшкодування збитків, яких жителі територій зазнали до оголошення анексії.

Поправки до законопроєкту прийматимуть до 17 грудня.

Офіс генпрокурора України, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та правозахисні організації ведуть облік та розслідування воєнних злочинів у ході війни Росії в Україні. Серед них – тортури та вбивства мирних жителів, сексуальне насильство, пограбування, жорстоке поводження з військовополоненими та викрадення людей, руйнування цивільної інфраструктури.

Анексія українських територій, проголошена Росією, не визнана Україною та переважною більшістю країн світу. Частина територій, про анексію яких оголосила Росія, перебувають під контролем України.