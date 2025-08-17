Рубіо: «найкращий спосіб завершити війну – це досягти повного миру»

Держсекретар США Марко Рубіо у неділю заявив, що тимчасове перемир’я між Україною та Росією «не зняте з порядку денного», хоча і США, і українська, і російська сторони погоджуються, що «найкращим виходом є повноцінна мирна угода».

«Усі погодилися, що найкращий спосіб завершити війну – це досягти повного мирного договору. Хто був би проти того, щоб уже завтра ми оголосили: угода укладена, і війна завершена? Це було б найкращим результатом», – сказав Рубіо в ефірі NBC News.

Водночас він зауважив, що перемир’я може стати кроком на шляху до миру: «Ми виступали за це. На жаль, росіяни поки що не погодилися».

В інтерв’ю Рубіо також поклав відповідальність на Кремль за відсутність прогресу: «Дуже важко вести переговори, коли тривають бойові дії. Але для перемир’я обидві сторони мають погодитися припинити вогонь… і РФ на це не згодна».

Раніше видання Politico повідомило, що європейські лідери мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.

Зеленський заявив, що Росія «ускладнює ситуацію», відмовляючись від припинення вогню і продовжуючи завдавати ударів по Україні. Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня заявив, що прагне не перемир’я, а укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Україна також заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу. За повідомленнями, це є однією з основних умов, що висуваються Москвою для укладення мирних домовленостей. Крім того, важливим є питання гарантій безпеки України. Учора кілька ЗМІ повідомили, що Трамп запропонував Україні гарантії безпеки в разі укладення миру з Москвою, аналогічні п’ятій статті НАТО про колективну оборону. Це означає, що в разі початку нової війни країни-гаранти повинні дати збройну відповідь агресору.



