В Австралії чоловік автомобілем протаранив ворота російського консульства

В австралійському місті Сіднеї 1 вересня невідомий чоловік автомобілем протаранив ворота російського генерального консульства, повідомило МЗС Росії.

Інцидент стався о 8:05 за місцевим часом. Видання The Sydney Morning Herald пише, що чоловік був за кермом автомобіля Toyota Kluger. Поліцейські оточили його і вимагали вийти з машини, але він завів машину і протаранив ворота генконсульства Росії.

«Він заарештований і дає свідчення щодо мотивів своїх дій. Ніхто зі співробітників генерального консульства не постраждав. Робота триває в штатному режимі», – заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

За даними The Australian, внаслідок інциденту постраждав поліцейський.

Повідомляється, що затриманому 39 років, його доправили до поліції.







