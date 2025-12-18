Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було понад 130 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За уточненою інформацією, вчора російські загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 118 – з реактивних систем залпового вогню.



Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.



На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак, а на Лиманському – 15.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.



На Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій не було.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.







