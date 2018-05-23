Жінка загинула, чоловік зазнав поранення через вибух на Донеччині – ДСНС

Жінка загинула, чоловік зазнав поранення через вибух у Мирнограді на Донеччині, повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у регіоні.

У ДСНС зазначили, що вони отримали інформацію про інцидент о 22:14 22 травня.

«Під час робіт на городі на дачній ділянці чоловік та жінка зазнали поранень різного ступеня важкості в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Постраждалих було госпіталізовано до травматологічного відділення Мирноградської міської лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Від зазнаних травм жінка померла у лікарні», – розповіли рятувальники.

4 квітня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив, що понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі. За його словами, на повне розмінування регіону треба буде витратити понад 10 років.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.