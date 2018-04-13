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Школы Луганской и Донецкой областей получили 72 учебных макета для уроков по минной безопасности. По ним дети должны научится распознавать взрывоопасные предметы и правильно действовать при их обнаружении. Это первый проект разработанной противоминной стратегии, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Вскоре всю новую стратегию испытают на одной из громад Донбасса. И если она покажет свою эффективность, то ее распространят на другие территории.

Макеты представляют собой 3 стенда, на которых представлены мины, патроны, гранаты, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы, которые используются в конфликте на востоке Украины, и которые представляют опасность для гражданских. Благодаря этим стендам школьники должны научится распознавать такие предметы и правильно действовать при их обнаружении. Изготовлены эти стенды за счет бюджета Швейцарской Конфедерации, а привез их на Донбасс посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер.

Сколько бы не стоили эти стенды, но стоимость их изготовления значительно ниже стоимости жизни

«К разработке стенда были привлечены лучшие эксперты. Это представители Международного комитета Красного Креста и Международного центра по гуманитарному разминированию в Женеве. Сколько бы не стоили эти стенды, но стоимость их изготовления значительно ниже стоимости жизни», – отмечает Гийом Шойрер.

Планируется, что в первую очередь эти стенды отправят в школы, которые находятся вблизи линии разграничения. Так как именно эти дети находятся в зоне риска. Позже стенды будут демонстрировать и в других учебных заведениях региона.

Разработана противоминная стратегия, которую вскоре опробуем в одной из громад на Донбассе – Черныш

Такое обучение рискам, которые несут мины и другие взрывоопасные остатки войны, является первым направлением общей противоминной стратегии, заявил министр по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш.

По его словам, разработана программа противоминной деятельности и готовится профильный закон. Стратегия базируется на мировом опыте и международных стандартах противоминной деятельности. Помимо обучения населения рискам, также в стратегию входит сам процесс разминирования, внедрение единой системы учета, а также оказание помощи пострадавшим. Вскоре стратегию планируют опробовать на одной из громад Донбасса, говорит Вадим Черныш.

Если людям приходится жить среди минного загрязнения, то необходимо подготовить людей к этому

«Будет избрана громада, в которой будут скоординированы все, кто занимается противоминной деятельностью. Для того, что иметь полную информацию, маркировать территорию, делать объявления для населения. Нужно отработать модель взаимодействия и координации такую, которую можно распространить дальше. Если людям приходится жить среди минного загрязнения, то как минимум до ликвидации опасности, необходимо маркировать территорию, определить опасные места. Подготовить людей к этому. Поэтому это важные проекты», – заявил Вадим Черныш.

По словам министра, скорее всего пилотной станет громада в Луганской области.

По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, в Луганской области с начала конфликта на минах и из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 72 человека. Еще 160 человек получили ранения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)