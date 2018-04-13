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Школы Луганской и Донецкой областей получили 72 учебных макета для уроков по минной безопасности. По ним дети должны научится распознавать взрывоопасные предметы и правильно действовать при их обнаружении. Это первый проект разработанной противоминной стратегии, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Вскоре всю новую стратегию испытают на одной из громад Донбасса. И если она покажет свою эффективность, то ее распространят на другие территории.
Макеты представляют собой 3 стенда, на которых представлены мины, патроны, гранаты, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы, которые используются в конфликте на востоке Украины, и которые представляют опасность для гражданских. Благодаря этим стендам школьники должны научится распознавать такие предметы и правильно действовать при их обнаружении. Изготовлены эти стенды за счет бюджета Швейцарской Конфедерации, а привез их на Донбасс посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер.
Сколько бы не стоили эти стенды, но стоимость их изготовления значительно ниже стоимости жизниГийом Шойрер
«К разработке стенда были привлечены лучшие эксперты. Это представители Международного комитета Красного Креста и Международного центра по гуманитарному разминированию в Женеве. Сколько бы не стоили эти стенды, но стоимость их изготовления значительно ниже стоимости жизни», – отмечает Гийом Шойрер.
Планируется, что в первую очередь эти стенды отправят в школы, которые находятся вблизи линии разграничения. Так как именно эти дети находятся в зоне риска. Позже стенды будут демонстрировать и в других учебных заведениях региона.
Разработана противоминная стратегия, которую вскоре опробуем в одной из громад на Донбассе – Черныш
Такое обучение рискам, которые несут мины и другие взрывоопасные остатки войны, является первым направлением общей противоминной стратегии, заявил министр по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш.
По его словам, разработана программа противоминной деятельности и готовится профильный закон. Стратегия базируется на мировом опыте и международных стандартах противоминной деятельности. Помимо обучения населения рискам, также в стратегию входит сам процесс разминирования, внедрение единой системы учета, а также оказание помощи пострадавшим. Вскоре стратегию планируют опробовать на одной из громад Донбасса, говорит Вадим Черныш.
Если людям приходится жить среди минного загрязнения, то необходимо подготовить людей к этомуВадим Черныш
«Будет избрана громада, в которой будут скоординированы все, кто занимается противоминной деятельностью. Для того, что иметь полную информацию, маркировать территорию, делать объявления для населения. Нужно отработать модель взаимодействия и координации такую, которую можно распространить дальше. Если людям приходится жить среди минного загрязнения, то как минимум до ликвидации опасности, необходимо маркировать территорию, определить опасные места. Подготовить людей к этому. Поэтому это важные проекты», – заявил Вадим Черныш.
По словам министра, скорее всего пилотной станет громада в Луганской области.
По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, в Луганской области с начала конфликта на минах и из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 72 человека. Еще 160 человек получили ранения.
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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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