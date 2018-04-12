Саперы Службы по чрезвычайным ситуациям проверяют кладбища Донецкой области перед поминальными днями. Взрывотехники обследуют не только захоронения, но и дороги к ним. Планируют обследовать более 70 кладбищ. Однако не все будут открыты для посещения.

Кладбище в поселке Мирное взрывотехники обследуют после заявки местных органов власти. В 2014-м году неподалеку разворачивались ожесточенные бои. Поэтому посетители кладбища с опаской относятся к этой местности.

Конечно, страшно, ну а что делать?

«Я знаю, что здесь недалеко бои были, конечно, страшно, ну а что делать? Вот уже четыре года после войны прошло, но я дальше кладбище никуда не ходила. Я вот – возле могилки только хожу», – рассказывает жительница Мирного Валентина Мишина.

Группа саперов службы по чрезвычайным ситуациям здесь работает не впервые, однако спустя 4 года после завершения боевых действий, все равно здесь встречаются опасные находки.

Проверив обочины дороги, саперы направляются на само кладбище. Здесь металлоискатель уже бесполезен. Множество железных памятников и оград создают сильные помехи. Поэтому искать приходится только глазами и металлическим щупом.

Земля может выдать из себя все, что угодно

«Мое подразделение обследовало уже 4 кладбища. Это два по Славянскому району, и два кладбища недалеко от Николаевки. Мы нашли один 30-миллиметровый снаряд. Больше ничего не находили, потому что эти кладбища уже проверяли три года. Но земля может выдать из себя все, что угодно», – говорит начальник отделения пиротехнических работ Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Дмитрий Слепкань.

На сегодня взрывотехники обследовали уже 60 кладбищ. Впереди еще 15. Все работы ведутся по заявкам от местных органов власти.

«Обследование кладбищ продолжается. Все, которые проверили считаются безопасными. Всего к обследованию кладбищ мы привлекли 6 пиротехнических расчетов главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям», – говорит пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

На этой стороне линии разграничения одно кладбище обследовать невозможно. Оно находится на окраине поселка Новгородское, что возле Торецка. Туда саперов не пускают военные. Гражданским туда тоже вход запрещен. Все остальные кладбища на подконтрольной Киеву территории Донецкой области безопасны, уверяют спасатели.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)