Розмінувати Донбас. США виділяють рекордне фінансування

Фінансування проектів щодо розмінування Донбасу Сполучені Штати цього року збільшили утричі. Україна отримає 6 мільйонів доларів допомоги. Як їх витратять? І коли, за оцінками Держдепартаменту, схід України повністю очистять від мін? Про це Радіо Свобода розповіла людина, яка відповідає за підтримані Америкою проекти розмінування по всьому світу, директор Офісу ліквідації та скорочення озброєнь Бюро із політичних та військових питань Державного департаменту США Стенлі Браун.

– Пане Браун, про які проекти йде мова? І яку допомогу Україна зможе отримати від Сполучених Штатів?

США фінансують програми щодо розмінування на лінії розмежування. Ми вирішили виділити гроші на проекти, які допоможуть вам створити власний центр із розмінування

– У нас є ціла низка програм, які стосуються України. В першу чергу, США реалізують програму «Партнерство заради миру», в рамках якої ми знищуємо боєприпаси, які залишилися із радянських часів. Паралельно США фінансують програми щодо розмінування на лінії розмежування. Надаємо 900 тисяч доларів тільки для цього. Також ми вирішили виділити гроші на проекти, які допоможуть вам створити власний центр із розмінування. А ще проплачуємо технічну експертизу, щоб мати можливість радити вашій державі.

Фінансування для України, якщо минулий фінансовий рік взяти, вже склало 2 мільйони доларів. У цьому фінансовому році коштів буде вже 6 мільйонів. Ще більше можливостей допомагати Україні утилізувати старі боєприпаси і розмінувати територію

– Фінансування для України, якщо минулий фінансовий рік взяти, вже склало 2 мільйони доларів. У цьому фінансовому році коштів буде вже 6 мільйонів. Ще більше можливостей допомагати Україні утилізувати старі боєприпаси і розмінувати територію. Намагаємося знайти баланс (між цими двома завданнями – ред.), адже завжди складно правильно розподілити бюджет.

Окрім цього, нещодавно ми направляли в Україну «екстрену команду» – так звані «сили швидкого реагування» – після одного із вибухів на військових складах. З’ясовували, як можемо допомогти. І дуже щільно працюємо із Європейським командування Збройних сил США – і щоб в майбутньому організовувати навчання, і просто щоб допомагати, аби Україна в майбутньому впоралася із цими усіма проблемами.

– А як саме це відбувається? Який механізм? Держдепартамент напряму допомагає?

Це відповідальність України – очистити від мін власну ж територію. А ми лише створюємо інфраструктуру, щоб країна могла із цим завданням впоратися

– Форми співробітництва насправді різні. Зазвичай ми знаходимо міжнародну неурядову організацію, яка займається розмінуванням або партнера від місцевої влади. Наше завдання – менеджмент, допомогти вам вибудувати власну систему. Адже це відповідальність України – очистити від мін власну ж територію. А ми лише створюємо інфраструктуру, щоб країна могла із цим завданням впоратися.

– Вже вирішено, як саме розподіллять ці 6 мільйонів допомоги?

– Їх використають – і щоб далі фінансувати програму «Партнерство заради миру», і щоб здійснювати розмінування Донбасу. Щодо детального розподілу цих грошей остаточного рішення ще немає. Ми зараз дивимося, як саме зможемо допомогти Україні якнайкраще.

– За вашими оцінками, взагалі скільки часу може забрати розмінування Донбасу? Якщо порівняти, наприклад, із країнами, де Державний департамент США давно вже фінансує схожі проекти…

Чітких розрахунків немає. Але традиційно такі процеси тривають роки, якщо не десятиліття

– Поки що це лише мої припущення – адже чітких розрахунків і досі немає. Але традиційно такі процеси тривають роки, якщо не десятиліття.

– Ми й досі працюємо у Південно-Східній Азії, розгрібаючи наслідки збройного конфлікту, який у 1975 році завершився. Ось дивіться – сорок років вже минуло, двадцять із них ми там працюємо. Ми й досі займаємося розмінування території в Іраку – наслідки минулих конфліктів… Тобто може Вам сказати, ґрунтуючись на власному досвіді, це забере багато часу. Але це проблема, яку можна вирішити.