МінТОТ оцінює розмінування Донбасу у 800 мільйонів доларів

Витрати на розмінуванням всього Донбасу можуть перевищити 800 мільйонів доларів, вважає міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Попередні оцінки по розмінуванню. Хорватія за площею десь 50 тисяч квадратних кілометрів. За 20 років Хорватія витратила трохи більше 800 мільйонів доларів на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було пахати, сіяти, будувати», – розповів Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода.

Він уточнив, що це приблизні цифри, повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

На думку міністра, необхідно утворити орган під егідою уряду, який координуватиме всі заходи, пов’язані з розмінуванням і обережним поводженням з боєприпасами.

«Кілька законопроектів застрягли у Верховній Раді. Треба всім органам влади звернути на це більше уваги. Розмінування – це не лише знешкодження мін або залишків боєприпасів. У зоні бойових дій живе кілька сотень тисяч населення. Ці люди мають бути навчені безпечно поводитися з боєприпасами, щоб не підриватися, потрібно маркувати територію… Це настільки великий комплекс проблем, на який не звертають уваги. Усі говорять про розмінування, а скільки постраждалих, допомога цим людям…», – зазначив Вадим Черниш.

Експерти в ефірі Радіо Свобода оцінювали термін розмінування Донбасу у 40 років, а вартість у мільярди доларів. За їхніми оцінками, заміновано близько семи тисяч квадратних кілометрів.