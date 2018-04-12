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На Луганщине в прифронтовой зоне погибла семья переселенцев. Возле села Песчаное в Станично-Луганском районе машина с четырьмя пассажирами подорвалась на взрывном устройстве. Позже стало известно, что в машине находились – местная активистка Нина Соломахина и члены ее семьи – муж, сын и невестка.

Семья Соломахиных – переселенцы из Луганска. Жили они в селе Песчаное, которое располагается на самой линии разграничения. Буквально в 300 метрах находится река, а за ней уже начинается территория, которая контролируется группировкой «ЛНР». До войны это был обычный дачный поселок луганчан. Но сейчас для многих из них он стал домом. Село находится в «серой зоне». Там нет ни магазинов, ни аптек. А добраться до ближайших населенных пунктов можно только на личном транспорте. У Соломахиных была машина, и они часто помогали другим жителям Песчаного, вспоминает журналист Евгений Спирин, который летом прошлого года побывал в селе.

«Они собирали списки продуктов, медикаментов, потребности каждого, и на своей «Ниве» ехали в поселок Нижнетеплое. Там были магазин, медпункт, аптека, а еще можно было стать на учет как переселенцу и получать выплаты», – пишет Евгений Спирин.

​Кроме того, Нина Соломахина постоянно коммуницировала с международными гуманитарными организациями. Ведь это была едва ли не единственная возможность выживать в «серой зоне». Так жители села получали продукты и топливо – для обогрева жилья. Им привозили материалы для создания теплиц, различные семена на посадку, а также цыплят. Одно из последних своих интервью Нина Соломахина давала представителям Международного комитета Красного Креста, которые в конце марта приезжали в Песчаное. Им женщина рассказывала о планах на ближайшее будущее.

«У нас ни один цыплёнок ни у кого не умер. Теперь у нас есть яйца, которые несут эти куры. И сегодня нам Красный Крест привез инкубаторы. Мы об этом даже мечтать не могли. И механические. И с аккумуляторами, если у нас света не будет. Поэтому мы надеемся, что через 3-4 недели у нас будут свои цыплята», – рассказывала Нина Соломахина.

Жители села воспринимали женщину как сельскую старосту. Об этом рассказал журналист «Информатор медиа» Иван Бухтияров, который также в прошлом году побывал в Песчаном и познакомился с семьей. По его словам, Нина Васильевна решала множество вопросов. В том числе и с военными. Например, были случаи, когда военные получали приказ закрыть Песчаное. Никого туда не впускать и никого не выпускать. Женщине достаточно было суток, чтобы такой приказ был отменен.

«Она оббивала пороги всяческих военных. Коменданта Счастья, например. Местной власти – головы поселкового совета, главы РГА. Чтобы эту проблему решить», – рассказал Иван Бухтияров.

Одной из основных проблем села Нина Соломахина называла мины, которые буквально окружают всю прилегающую территорию. В конечном счете, на такой мине и подорвалась машина семьи Соломахиных: их нашли вблизи Северского Донца 10 апреля, после того, как о пропаже Нины и ее родных заявили в полицию соседи. Комитет Красного Креста в Украине, который буквально недавно публиковал мотивирующее видео о прифронтовых селах с Ниной Соломахиной, написал о трагедии так: «Мы восхищались ее силой духа и способностью вдохновлять других».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)