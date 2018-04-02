Міноборони: за час конфлікту на Донбасі від мін загинули понад 2,5 тисячі цивільних

Понад 2 558 цивільних осіб загинули через вибухонебезпечні предмети у зоні конфлікту на Донбасі, з них – 242 дитини, повідомляється на сайті Міноборони з посиланням на начальника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковника Максима Комісарова. За його словами, з початку бойових дій сапери знешкодили 340 тисяч вибухонебезпечних предметів на 26 тисяч гектарах території.

«З початком агресії Російської Федерації на територіях Донецької та Луганської областей значні райони опинилася забрудненими мінами та вибухонебезпечними залишками війни. За попередньою оцінкою площа таких районів складає близько 7 тисяч квадратних кілометрів на підконтрольній території та орієнтовно 9 тисяч квадратних кілометрів на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. На теперішній час Україна є однією з найбільш забрудненою мінами та вибухонебезпечними предметами залишками війни держав в світі», – йдеться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.