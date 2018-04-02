Нерухомість в окупації: ціни, незаконні продажі та квартирні аферисти

Сотні тисяч порожніх квадратних метрів залишили на окупованій частині Донбасу вимушені переселенці. Ці будинки і квартири в будь-який момент можуть стати легкою здобиччю бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР». У той же час продати цю нерухомість за українськими законами практично неможливо. Як же зараз проводять операції в окупації? Скільки коштують квартири в Донецьку і Луганську? І чи легко попастися на гачок квартирних аферистів? З’ясували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.





Свою нову квартиру переселенка з Донецька Соломія купила в Бучі – в передмісті Києва. За плечима жінки – участь в донецькому Євромайдані і фактично втеча разом із родиною з міста, захопленого бойовиками.



«З кінця лютого було зібрано тривожний рюкзачок, і до кримського «референдуму» я виставляла обидві наші квартири в центрі Донецька на продаж», – пригадує переселенка з Донецька Соломія Висоцька.

Пошук покупця розтягнувся на кілька років.

Я працювала з донецькими ріелторами. Дзвонив мені один раз зовсім відморожений чоловік, мабуть, з одноразових бурятів, і пропонував поміняти квартиру на машину

«Люди дзвонили дуже різні. Я працювала з донецькими ріелторами. Дзвонив мені один раз зовсім відморожений чоловік, мабуть, з одноразових бурятів, і пропонував поміняти квартиру на машину. Мотивуючи це тим, що у вас все одно не буде цієї квартири, а так хоч машина залишиться» – розповідає Висоцька.

Соломії пощастило: вона встигла продати свою донецьку нерухомість, нехай і за третину ціни – на підконтрольній Україні території.

У нас була умова, що ми це оформляємо виключно за українським законодавством, ніяких фантиків «ДНРівськіх» нам не потрібно

«Пересування по так званих «республіках» з певними сумами, нехай навіть не дуже великими, але у валюті, і перетин блокпостів, воно жодного ентузіазму не викликало. У нас була умова, що ми це оформляємо виключно за українським законодавством, ніяких фантиків «ДНРівськіх» нам не потрібно», – каже Соломія.

Бойовики запровадили свої правила

А ось рік тому правила стали більш жорсткими, розповідає інша переселенка – ріелтор Олена Маленкова. Вона сьогодні консультує охочих продати нерухомість в окупації.

З 2 січня 2017 року окупаційна «влада» перестала визнавати українські документи

«До 1 січня 2017 року квартиру в Донецьку, в Луганську – в зоні АТО, зараз їх називають тимчасово окуповані території вже офіційно, можна було продати квартиру на українській території, що в принципі ми й робили. З 2 січня 2017 року окупаційна «влада» перестала визнавати українські документи, тобто це стало неможливо», – розповідає Маленкова.

Чи означає це, що ринок нерухомості в окупації помер? У непідконтрольному Донецьку оголошення про продаж квартир – майже на кожному стовпі. Але чи є покупці? Журналістам Донбас.Реалії вдається розговорити місцевого ріелтора.

«Ринок нерухомості у нас в будь-якому випадку існує. Як квартири продавалися до війни, так і зараз – все залишилося на своїх місцях. Люди так само хочуть купувати нове майно і продавати старе майно», – каже агент з продажу нерухомості Ганна.

За якими ж правилами укладають угоди сьогодні?

«Ми повинні повністю все переробити на «ДНРівські» «документи». «Техпаспорт» ми повинні отримати, нові «правовстановлюючі документи». Все це офіційно», – каже Ганна.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» процес купівлі-продажу дуже ускладнили. Продавців змушують спершу «перереєструвати» квартиру за місцевими правилами.

Це дорого і довго, розповідає «Донбас Реалії» луганчанка, яка пройшла всі бюрократичні лабіринти.

«Техпаспорт» «ЛНР» видають. За два місяці я зробила. Ну ксерокопій дуже багато треба, оцінювача викликати. Оцінка нерухомості. Протягом двох місяців мені це обійшлося в сім тисяч рублів (3500 гривень – ред.). Нотаріус завіряє, видає «свідоцтво» «ЛНР» – і його знову ж потрібно здавати в «БТІ», «реєструвати». До «реєстру» «ЛНР», – розповідає луганчанка.

Ще одне правило – тепер угоду можна укласти тільки на окупованій території.

«Нотаріус проводить операцію з новими «документами», але українські документи вилучає», – каже Олена Маленкова.

Ціни на нерухомість в окупації

Але є лазівка – продати квартиру все ще можна за дорученням. Інше питання – як вивезти гроші з окупованої території?

«Чоловік продав квартиру, за рогом його стукнули по голові, і забрали ці гроші – у нього немає ні квартири, ні грошей. І я не знаю, наскільки це безпечно», – розповідає Соломія Висоцька.

Ви людині з автоматом будете доводити, що ви маєте право на це, у вас є договір купівлі-продажу?

«Чим менше людей знає – тим краще. Тому що злив інформації на блокпости «ДНР» звичайно можливий. Вас зупинили – гроші забрали. Ви людині з автоматом будете доводити, що ви маєте право на це, у вас є договір купівлі-продажу?» – радить ріелтор Олена Маленкова.

А ще порожню квартиру можуть просто відібрати бойовики. Кілька місяців тому співробітники СБУ затримали екс-суддю з Донецька, яка переоформляла квартири, що залишилися в окупації, на підставних осіб – без відома власників. Такі ризики додатково провокують переселенців виставляти квартири на продаж. Навіть за копійки.

Є у нас прифронтові райони, де однокімнатну квартиру можна купити за чотири тисячі умовних одиниць

«Є у нас прифронтові райони, де однокімнатну квартиру можна купити за чотири тисячі умовних одиниць. Ось, відповідно, можна в центрі міста придбати за 10 тисяч доларів квартиру», – каже агент з продажу нерухомості Ганна.

У колись багатому українському Донецьку тепер продати квартиру можна лише за третину довоєнної ціни.

«Однокімнатна квартира в центрі може коштувати від восьми і до п’ятнадцяти тисяч доларів, якщо ми не беремо новобудови. Без ремонту – двокімнатна квартира може коштувати від 12 до 20 тисяч доларів. І трикімнатна квартира – від 17 і до 30», – каже Олена Маленкова.

Незаконні продажі квартир загрожують тисячами позовів

Колишня донеччанка Соломія повертатися в рідне місто вже не збирається.



«Потрібно усіма силами намагатися виїхати. Там робити нічого», – каже Висоцька.

Але парадокс – заборонивши угоди за українськими законами, угруповання «ЛНР» та «ДНР» фактично підставили покупців нерухомості на непідконтрольній території. Адже договір купівлі-продажу за «документами» окупантів незаконний.

Це може призвести до того, що коли ми повернемо території, це буде вал позовів і реституція, повернення до попереднього стану

«Це може призвести до того, що коли ми повернемо території, це буде вал позовів і реституція, тобто, повернення до попереднього стану», – зауважує ріелтор-консультант Олена Маленкова.

І теоретично, будь-які угоди з нерухомістю в Донецьку і Луганську можна буде оскаржити в судах. Але це не заважає місцевим ріелторам активно продавати квадратні метри в окупації.

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