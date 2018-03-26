«Сіра зона» поступово стає українською: як живуть звільнені села

Українські військові і бойовики наближаються один до одного і це призводить до ще більшого насильства на лінії розмежування, вважають міжнародні спостерігачі. В ОБСЄ розкритикували просування українських військових в «сірій зоні». Протягом останнього часу, ЗСУ взяли під свій контроль кілька населених пунктів. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії побували в одному з таких селищ, дізналися, як там змінилося життя і скільки ще людей залишаються між позиціями сторін.



У Катеринівці досі немає українського радіо, але в лютому з’явилася українська влада.

«Здрастуйте, Віро, не бійтеся, це наші», – місцеві жительки вітаються із українськими військовими.

Жінки – тільки з поїздки, як тут кажуть, були на «великій землі». Автобус в село не заїжджає, тому частину шляху їм доводиться йти пішки.

«Звичайно, зараз живемо не так, як раніше жили», – розповідає Оксана. У її «кравчучці» продукти, які вона привезла із міста. Купила дешевше, ніж в місцевому магазині. Він, до речі, в розпал дня вже закритий.

«Тут вже всі переважно повиїжджали, якщо людей 200-300 буде – то добре», – каже Оксана.

Тут одразу і не помітиш, як житлові вулиці переходять у лінію фронту. Свіжі окопи – на околиці села. «Коли мороз був, ми копали, обкопувалися, було важко, звичайно, але пацани справляються», – розповідає боєць із позивним «Шаман».

Лінія розмежування в районі Катеринівки йде по залізниці Попасна-Золоте. За версією українських військових, бойовики першими перейшли «залізяку». А ЗСУ увійшли в село, щоб припинити подальше просування угруповання «ЛНР».

«Вони перші стали переходити лінію фронту, влаштовувати обстріли через лінію фронту, вже встановлену мінськими угодами, почали споруджувати нові позиції, зрозуміло, що на кожну таку дію має бути адекватна відповідь», – зауважує військовослужбовець В’ячеслав.

Просування позицій вперед – це суперечить тому, що досягли в Мінську. І це призводить до зростання напруги

«Просування позицій вперед – це суперечить тому, що досягли в Мінську. І це призводить до зростання напруги. Тому що викликає такі ж дії у відповідь, дзеркальні кроки з іншого боку. Що веде до потужного обміну обстрілами в цих зонах», – наголосив заступник голови спеціальної спостережної місії ОБСЄ Александр Гуґ.

Цікаво, що Катеринівка розташована поблизу так званої «зони безпеки», створеної між позиціями ЗСУ і бойовиками. Район КПВВ «Золоте» – один із трьох пілотних проектів, де відбувалося розведення сторін. Вглиб території українські військові і бойовики повинні були відійти на кілометр, а зони мали контролювати патрулі ОБСЄ.

На пагорбі, що височіє над Катеринівкою і дорогою на Первомайськ, ще восени 2016 року українські військові обладнали для наглядової місії спеціальне місце, звідки ті могли б контролювати виконання Мінських угод.

Українська сторона розраховувала, що патруль там буде цілодобовим, але цього не сталося. Зони моніторять за допомогою відеокамер, а в Станиці Луганській відведення сил так і не відбулося.

«Місія досі готова підтримати припинення вогню там, від сторін тільки потрібно дотримання термінів і довіра один до одного. Потрібно, щоб зростала довіра. Щоб побудувати цю довіру, місії потрібен повний допуск до всіх цих зон. І у всіх трьох вільних зонах – це проблема», – каже Гуґ.

У підсумку, замість створення демілітаризованих зон, мова йде про зближення сторін. За останні кілька місяців крім Катеринівки, ЗСУ заявили про контроль Новоолександрівки, Травневого, Гладосового і Верхньоторецького. За даними гуманітарної місії «Проліска», в «сірій зоні» залишаються лише два села між Горлівкою та Торецьким: Чорний Пагорб і Чигарі – загалом там мешкає до 200 осіб.

«В Горлівку проїхати на машині з цього населеного пункту неможливо, там перекопано, перекрито все бетонними блоками, так звана «ДНР» повністю заблокувала проїзд туди, на українську сторону теж неможливо проїхати, тому що нульовий блокпост вважає, що люди, які виїжджають з цього села – переїжджають лінію зіткнення, а лінію зіткнення можна перетинати тільки у встановлених КПВВ», – каже координатор «Проліски» Євген Каплін.

Чим ближче до виборів – тим більше буде репортажів про те, що хоч на десять метрів, але ми просунулися вперед

«Думаю, чим ближче до виборів – тим більше буде репортажів про те, що хоч на десять метрів, але ми просунулися вперед. На 100 метрів – але ми звільнили нашу територію. Це будуть чисто політичні ігри. Повірте, президент ніколи не піде на те, щоб наш солдат переступив межу визначену мінськими домовленостями. Інакше, на нас повісять зрив цих домовленостей. А у нього стратегія – мирного плану», – вважає експерт Олег Жданов.

У підконтрольній Україні Катеринівці життя, на перший погляд, завмерло. Всі ті ж безлюдні вулиці, і лише по димарях можна визначити, які будинки давно покинули, а де ще живуть люди.

«Хлопці, ну чому ж кинути? Розумієте, як кинути це все? Ми з дідом прожили 50 років, дід помер в жовтні минулого року. І куди мені кинути? Курочки он, кролики, он кішка, собачка – як же їх кинути? І до діда треба ж піти, як же я кину все і поїду?» – каже місцева жителька Любов Устимівна.

Перетворення села з «сірого» в українське ще триває, запевняють військові. Для чотирьох школярів, наприклад, сюди пустили шкільний автобус, стали приїжджати лікарі, з’явилася інтернет-точка.

Якщо довго людині по тім’ячку стукати і говорити, що він осел, він повірить в те, що він осел, правда ж? Якщо йому розповідати, що ми «хунта» і «карателі» кожен день, то він повірить, що ми «хунта» і «карателі»

«Якщо довго людині по тім’ячку стукати і говорити, що він осел, він повірить в те, що він осел, правда ж? Якщо йому розповідати, що ми «хунта» і «карателі» кожен день, то він повірить, що ми «хунта» і «карателі», – розмірковує військовослужбовець В’ячеслав.

Втім, Катеринівка все одно залишається, принаймні зараз, одним з понад сміох десятків населених пунктів з обмеженим доступом. За фактом розташованим на лінії фронту.

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