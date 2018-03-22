Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили на рік

Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року, повідомила у Twitter прес-служба представництва Києва про міжнародних організаціях у Відні.

«Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем. Усі держави ЄС, США і Канада підтримали», – заявили українські дипломати.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.