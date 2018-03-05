Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі заявляють, що бойовик погрожував їм автоматом

Спостерігачі місії ОБСЄ заявляють, що 5 березня на непідконтрольній уряду України території Донеччини їм погрожував автоматом чоловік у військовій формі.

За повідомленням СММ ОБСЄ, це сталося після полудня, коли патруль у складі шести осіб і двох автомобілів їхав із заходу на схід дорогою в Козацькому (що на непідконтрольній Україні території, за 36 кілометрів на північний схід від Маріуполя). Біля контрольного пункту бойовиків вони побачили чоловіка у військові формі з автоматом, яким цілився в перший автомобіль конвою.

Спостерігачі заявляють, що зупинилися, а водій авто привідчинив двері і попросив невідомого опустити зброю і покликати свого керівника, але він вилаявся і сказав російською: «Їдьте негайно, якщо ви наблизитеся, я стрілятиму». При цьому, як заявляють в ОБСЄ, він продовжувати цілитися в автомобіль спостерігачів.

Спостерігачі поїхали і повернулися до своєї бази в Маріуполі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 000 людей.