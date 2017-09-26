МЗС вимагає від Росії гарантувати безпеку місії ОБСЄ на Донбасі

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії гарантувати безпеку персоналу, об’єктів і майна місії спостерігачів ОБСЄ на окупованій території Донеччини і Луганщини, а також надати місії повний і безперешкодний доступ до усіх районів, тимчасово непідконтрольних уряду України, включно з усією неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

У МЗС заявляють, що стурбовані інформацією про зняття 24 вересня Росією і підконтрольними їй бойовиками охорони з об’єктів СММ ОБСЄ.

«Після відомих проблем із гарантуванням безпеки Донецького офісу СММ ОБСЄ, позбавлення передової патрульної бази СММ ОБСЄ у Горлівці фізичної охорони і захисту розглядаємо не інакше, як продовження свідомої практики залякування спостерігачів місії», – заявляє МЗС.

У відомстві додали, що такі кроки покликані, серед іншого, «створити додаткові штучні аргументи на користь запропонованої Росією і не підтриманої Україною та її міжнародними партнерами ініціативи щодо розміщення миротворчих сил ООН виключно з метою захисту персоналу СММ ОБСЄ уздовж лінії розмежування».

У МЗС наголосили, що гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ під час виконання визначених мандатом місії завдань залишається одним з ключових зобов’язань у контексті імплементації Мінських домовленостей, підпис під якими поставила також і Росія як сторона конфлікту.

Українська сторона Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) раніше заявила, що з 24 вересня керівництво угруповання «ДНР» зняло охорону з бази спостерігачів ОБСЄ у підконтрольній бойовикам Горлівці.

За останніми даними, нині в Україні працюють 616 спостерігачів, з них – майже 550 на Донбасі.