Гуґ: обидві сторони конфлікту обмежують свободу пересування спостерігачів на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ наголошує, що обидві сторони конфлікту на Донбасі продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів на Донбасі.

«Робота СММ, а також наші зусилля зі сприяння стабілізації та нормалізації ситуації залежить від того, чи дозволятимуть нам сторони виконувати нашу роботу, і зокрема, залежатиме чи сторони дозволятимуть і забезпечуватимуть нашим спостерігачам безперешкодний та безпечний доступ до всіх районів України. Однак, на практиці цього немає. Обидві сторони обмежують нашу свободу пересування», – сказав Гуґ.

Він також додав, що технічне обладнання для спостереження, в тому числі у нічний час, на Донецькій фільтрувальній станції було знищено зі стрілецької зброї.

Представник СММ ОБСЄ нагадав, що інші технічні засоби для спостереження,зокрема безпілотні літальні апарати, потрапляли під обстріли неодноразово.

«Обмеження нашої діяльності з моніторингу іноді переходить у насильницькі дії або погрози застосування сили проти наших неозброєних цивільних спостерігачів», – наголосив він.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.