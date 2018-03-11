СММ ОБСЄ: продовжимо моніторинг щодо Ужгорода «шляхом патрулювання» з Івано-Франківська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не підтверджує інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявляє про посилений моніторинг в Ужгороді. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ.

«У відповідь на нещодавні події в місті Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ посилила моніторинг у цьому районі», – йдеться у відповіді.

У СММ ОБСЄ наголошують, що продовжуватимуть моніторинг ситуації в Ужгороді «шляхом безперервного патрулювання» з Івано-Франківська.

Напередодні ЗМІ повідомили, що 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Зокрема повідомлялося, що місія ОБСЄ нібито базуватиметься в Ужгороді до складу місії входять 12 людей.

У лютому в Ужгороді сталися два інциденти, пов’язані із Товариством угорської культури: напади на будівлю датуються 27-м і 4-м лютого.

4 березня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці розкрили обидва злочини. За його словами, загалом затримали п’ятьох осіб, імовірний організатор-іноземець перебуває у розшуку.

5 березня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що правоохоронці затримали людей, підозрюваних у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в ніч на 27 лютого, а також встановили особу організатора нападу на угорський центр в Ужгороді. За його даними, це – співробітник «міністерства держбезпеки» (МГБ) невизнаного Придністров’я, який одразу після вчинення злочину «втік додому».

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.