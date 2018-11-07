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Человек никогда не может привыкнуть к обстрелам — так говорят дети, с которыми Радио Донбасс. Реалии пообщалось в Светлодарске. Школьники, которым приходится слышать взрывы во время уроков или ночью, делятся: все мысли в голове исчезают, и ты думаешь не о будущем, а о том, как выжить. Сделать школы в прифронтовых городах Донбасса более безопасными намерены представители детского фонда ЮНИСЕФ: они учат школьных педагогов выставлять приоритеты в организации безопасного обучения и правильно действовать в критических ситуациях.

Учебно-воспитательный комплекс в прифронтовом Светлодарске – один из дюжины школ и детских садов на Донбассе, где детский фонд ЮНИСЕФ реализует концепцию «Безопасная школа». Здесь это очень актуально, ведь у большинства воспитанников почти всё их сознательное детство прошло в близи боевых действий. Выпускница Екатерина Еремица говорит, что нередко вместо мыслей об учёбе или своем будущем, приходится думать о простом выживании.

Сидишь и думаешь, как выжить

«Когда слышишь эти взрывы, которые слышим мы, то все мысли, которые должны быть в голове, в это время просто исчезают. Ты просто не знаешь, что тебе делать, ты не можешь думать об уроках, не можешь думать о своём свободном времени. Просто сидишь и думаешь, как выжить в такие моменты», – рассказывает девушка.

Привыкнуть к этому невозможно, говорят дети. Иногда канонада раздаётся во время уроков, иногда вечером. Всё это отражается и на психике, и на успеваемости.

«Очень страшно, когда это повторяется. Каждый день, каждые выходные. Бывают вообще бессонные ночи. Я думаю, что человек не может к этому привыкнуть, потому что каждый раз ты переживаешь обстрелы, как впервые», – говорит ученица Светлодарского учебно-воспитательного комплекса Дарина Канопченко.

Кроме обычных уроков здесь тренируются быстро укрываться в бомбоубежище, детям постоянно рассказывают, где прятаться, если обстрел настиг на улице, как себя вести, обнаружив неразорвавшиеся мины или снаряды.

Дети точно знают, где им надо находиться в момент тревоги

«Проходят тренировки определённого вида. Дети точно знают, где им надо находиться в момент тревоги, в какой момент времени могут быть такие сигналы. Такие тренировки проходят в нашем бомбоубежище», – рассказывает директор Светлодарского учебно-воспитательного комплекса Ольга Гутник.

Тренеры Детского фонда ЮНИСЕФ обучают местных педагогов навыкам организации безопасности во время уроков и в случае чрезвычайных ситуаций. Так же проходят практические и теоретические занятия. Учителя самостоятельно выявляют те области, где стоит уделить больше внимания безопасности и комфорту обучения. Где-то это учебные тревоги, где-то организация запасных выходов или обустройство бомбоубежищ. Реализуют этот проект благодаря помощи правительства Японии. Представители страны восходящего Солнца убеждены, что комфортное обучение молодежи – это важный шаг к мирному будущему Украины.

Дети – это будущее Украины

«В Японии мы считаем, что дети – это будущее Украины. Предоставляя необходимое оборудование, необходимые наборы, мы убеждены, что помощь в образовании и развитии этих детей может обеспечить хорошие перспективы для Украины», – заявляет посол Японии в Украине Шигеки Суми.

Помимо тренингов для преподавателей и информационных материалов о минной безопасности, детский фонд ЮНИСЕФ и правительство Японии подарили школам и детским садам прифронтовых городов школьную мебель, оборудование, школьные принадлежности и наборы для раннего развития малышей. На эти цели японское правительство выделило 300 тысяч долларов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)